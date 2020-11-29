Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İRFAN ÖZFATURA

Karabağ devlet değil, kara delik. Rus ve Ermeni mafyası kirli paraları burada aklıyor. Hırsızlar, uğursuzlar, katiller tiranlıkta buluşuyor. Gasp, tehdit küçük işler, organ ticareti, silah sevkiyatı, uyuşturucu dağıtımı gibi melanetler buradan yürütülüyor.

Rantı yiyen iki organize suç örgütü var. Birinin başında eski Başkan Serj Sarkisyan bulunuyor. Diğerinin başında daha eski başkan Robert Koçaryan. Burada iş yapacaksan ikisinden birine yanaşacaksın, yoksa yaşatmazlar.

2018’de Ermenistan Özel Soruşturma Servisi (DİE) Koçaryan’ı sorgulasa da burası bir hukuk devleti değil, Yargıtay’ın bile gücü yetmiyor ona.

Karabağ’ın sisli dumanlı kalması bulanık suda balık avlayanların işine geliyor. İşte bu yüzden Koçaryan’la Sarkisyan bütün barış görüşmelerini sabote ediyor.

Kârlı sektörlere bizzat çöküyor, diğerlerinden de haraç alıyorlar. Rüşvet bir yana, gümrük gelirleri bile derebeylerine akıyor.

2006 Forbes listesinde Robert Koçaryan, bir milyar doları aşan serveti ile ülkenin en zengini ilan edildi. Rus medyasına göre serveti en az 4 milyar dolardı. (2020 rakamları katlanmış olmalı mutlaka)

Telefon operatörleri VivaCell-MTS ve Beeline'da (Armentel) mülkiyet hakkı var ve işgal altındaki Dağlık Karabağ’da çok sayıda altın madeni işletiyor.

BALIK BAŞTAN

Sarkisyan da, Koçaryan gibi Hankendi doğumlu bir Ermeni. Rakip aday Ter-Petrossyan’ın destekçileri, seçim neticelerine itiraz edip protestoya kalkışınca silah kullandırıyor, sekizi protestocu, ikisi polis 10 kişi hayatını kaybediyor.

Sarkisyan işgalcilerin elebaşlarından. Hatta Hocalı katliamına katıldığını saklamıyor. İngiliz Tom de Waal ile yaptığı röportajda “Azerbaycanlılar şaka yaptığımızı düşünüyorlardı, Ermenilerin elini kaldıramayan insanlar olduğunu sanıyorlardı. Bütün bunlara bir son vermemiz lazımdı, işte Hocalı’da onu yaptık” diyebiliyor.

Sarkisyan'ın eli altında Armavia Hava Yolları, Mika Cement (çimento), Flash Fuel (akaryakıt zinciri), Araratbank ve “City Erivan” süpermarketleri var. Ayrıca altın madenciliği, sigara imalat ve pazarlamadan büyük kazanıyor. Uyuşturucu ağının baronlarından biri ayrıca.

Zangilan, Gubadlı, Cebrayil, Fuzuli ve Ağdam'ın en gözde arazilerine çökmüşler, yandaşlar ekip biçiyor.

Bir marifeti de silah kaçakçılığı. Üstelik ABD silahlarını ABD’nin hasımlarına satacak kadar gözü kara.

Ve beklemedikleri bir şey oluyor. İran Ermenilerden aldığı silahlarla Irak’ta ABD askerlerini öldürüyor (2007). (Washington Times)

2008 BM Genel Kurulunda Condoleezza Rice Sarkisyanı fena sıkıştırıyor. Elbette inkâr ediyor, haberi olmadığını söylüyor. Mr. Negroponte “Ne ABD yönetimi ne de Kongre bunu görmezden gelemez” dese de seçim yaklaşıyor, Ermeni oylarına tamah ediyorlar, gereği yapılmıyor.

VIKTOR BOUT

Rusların niye Karabağ'da olmak için çaba sarf ettiklerine gelince. İşler ters gittiğinde kolayca sıyrılmak için bu bataklığı kullanıyorlar.

Mesela silah taciri Viktor Bout, Duşanbe doğumlu bir Rus. Karanlık işleri için Ermenistan’da iskân ediyor. Bu ülkede paranın açmadığı kapı yok, hukuk fukaraya uygulanıyor. İran'a sattığı ABD silahları ile milyarder hayatı yaşıyor. Karısı Alla ünlü bir sosyete dilberi, Der Spiegel'e bile röportaj veriyor. Ancak Viktor, Tayland Kraliyet Polisi tarafından terör suçundan tutuklanıyor, onu paketleyip Amerika’ya yolluyorlar. Sen misin Kolombiyalı Marksistlere (FARC) silah temin eden? Karabağ’da olsa “Yok canım, inanmayın” der geçer. Lakin Manhattan Federal Mahkemesi yemiyor, 25 yıl hapis cezası veriyor.

Aslında bu tuzağa düşmeyecek kadar profesyonel ama Ermeni ortağı Andrew Smulian arkadan vuruyor.

VALLERY MEJLUMYAN

Vallex Group’un ana hissedarı Vallary Mejlumyan Ermeni asıllı Rus. Karabağ’da hem altın madeni çalıştırıyor hem de turkuaz gibi yarı değerli taşları götürüyor.

Base Metals sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin en büyük vergi mükellefi. “Olağanüstü hizmetlerinden ötürü” birinci sınıf hizmet madalyası ile ödüllendiriliyor.

Hem Sarkisyan’ı hem Koçaryan’ı yemliyor. Mali labirentleri öylesine girift ki, kârı kiminle paylaştığını kimse bilmiyor.

Ermenistan’ın Baş Zorunlu İcra Sorumlusu Tümgeneral Mihran Poghosyan ise mafyanın eli ayağı. Bu sayede uluslararası sularda çalışıyorlar.

SAMVEL BABAYAN

Tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin sözde Savunma Bakanı Babayan, Doğu Almanya’daki Sovyet birliğinde görev yaptığı için Ruslarla dirsek temasında.

Dağlık Karabağ çatışmalarında imtiyazını kullanıyor. Kanlı operasyonların koordinasyonunu gerçekleştiriyor, Şuşa katliamı onun işi mesela.

İşgal günlerinde işi haraca döküyor, silah ticaretinden büyük bir servet kazanıyor. İran’a, Gürcistan üzerinden (ters köşe) sevkiyat yapıyor. Arkadi Ghukasyan’a suikast teşebbüsünde bulununca 14 yıl ceza alıyor.

Ancak 18 Eylül 2004’te Şuşa'daki hapishaneden sağlık sebepleriyle bırakılıyor. O günden sonra Dashink Partisini kurup siyasete atılıyor.

SAHİLLERİN KRALI

Hepsini tek tek yazsak sayfa yetmez ama Ruben Tatulian’ı geçmeyelim. Rusya’nın en eski ve kötü şöhretli suç örgütü “Vory v Zakone” (Hırsızlar) ile çalışıyor. Lakabı “Robson”

“Karadeniz Sahillerinin Kralı” olarak anılıyor. Doğma büyüme Soçili. “Pearl” Futbol Kulübü’nün idarecisi, Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı ve “SPA-HOTEL VESNA” Yönetim Kurulu Başkanı.

Yurt dışında izleniyor bu yüzden Temmuz 2017’de Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ona “diplomatik pasaport” veriyor.

Sanırım Paşinyan’ın niye Soçi’ye kaçtığı da anlaşılıyor.

VARDAN SIRMAKEŞ

Vardan Sırmakeş, 1956 İstanbul doğumlu Ermeni. Karaköy Saint Benoît Lisesinden mezun olup, Cenevre'ye gidiyor, Antonio Bertolini adlı bir mücevherciye çıraklık yapıyor. Bilahare atölyesini kuruyor ve Ebel, Cartier gibi mühim müşteriler ediniyor.

Derken Pierre Ecoffey ile saat kasası işine giriyor. Ve Fransız saatçi Franck Muller ile ortak oluyor. Başarılı bir iş adamı, iyi de kazanıyor.

Başkent için planlanan “Hin Yerevan” (Eski Erivan) projesine 130 milyon dolar harcayabiliyor. Ve “Ermenistan ekonomisine yaptığı değerli katkılardan dolayı Birinci Derece Madalya’ya layık bulunuyor. Sarkisyan onu Marsilya Başkonsolosu yapıyor ayrıca.

Hâlbuki mesele Ermeni halkının refahından ziyade Karabağ’ın altınları. Bir koyup üç alıyor, kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyor.

Yine Dağlık Karabağ sularında siyah havyar üretimine giriyor (Golden Fish). Kurduğu "Artsakhbank" ile kara para sahiplerine "bankacılık hizmeti" sunuyor.

SAATLASAK DA MI SAKLASAK

PanArmenian News web sitesi "Franck Muller" şirketinin Ermenistan'da altın saat kasası üreteceğini bildirmişti. Dağlık Karabağ'dan çalınan altınları Fransa'ya taşıyabileceklerdi bu yolla.

Ermenistan'ın eski Başbakanı Hovik Abrahamyan'ın oğlu Argam da işin içinde. Haramiler babalarının malı gibi Azerilerin altınlarını satıyor, milyarder hayatı yaşıyorlar.

Kasım 2015'te Bakü Nerimanov Bölge Mahkemesi, İsviçre vatandaşı Vardan Sırmakeş'in tutuklanması için Interpol'e başvurdu. Suç “işgal altındaki Azerbaycan topraklarında” illegal iktisadi faaliyetlerde bulunmak. Zangilan, Vezhneli köyünde altın madenlerini yağmalamak.

Cürmü sabit, peki ceza?