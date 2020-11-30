Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Habere göre, Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki ticaret 30 yıldır İran üzerinden yapılırken, Tahran bu sayede hem Azerbaycan üzerinde politik etkiye sahip oluyor hem de bu ticaretten para kazanıyor. Koridorun hayata geçmesiyle İran'ın birçok kazanımını kaybedeceği, özellikle de bölgedeki doğalgaz nakli ve ticaretindeki etkisinin ortadan kalkacak olmasıyla ciddi ekonomik kayıplar yaşayacağı belirtiliyor. Karayolu ticaretinde kilit öneme sahip olan İran’dan salgına rağmen her ay ortalama 12 bin civarında Türk kamyonu Türki cumhuriyetleri ile Afganistan’a gidiyor. İran, kamyon başı ortalama 700-800 dolar geçiş ücreti alırken koridorla Türkiye ile Orta Asya arasındaki ticaretin rotasının değişebileceği kaydediliyor. Türkiye'nin Güney Kafkasya'da arıtan etkisi İran tarafından endişeyle karşılanıyor.