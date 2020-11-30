Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Johnson’un 32 yaşındaki nişanlısı Carrie Symonds da o sırada salgından etkilenmiş ve kendisini 14 gün toplumdan izole etmişti. Symonds, karantinadayken Dilyn’le verdiği pozu sosyal medyada paylaşmıştı. Başbakanlığa yakın bir kaynak, “Virüs başbakanlığı kasıp kavuruyordu. Öyle görünüyor ki küçük Dilyn’i de etkiledi. Test yaptırmadık, emin olamayız ama köpek o zamanlar çok yorgun, halsiz ve hareketsizdi. Neyse ki başbakan gibi tamamen iyileşti” dedi.

Kedi ve köpeklerin de koronavirüse yakalandığı biliniyor. Bunlar genelde hastalığı hafif geçiriyor ve başkasına bulaştırmıyor.