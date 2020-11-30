Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yaşayan Esther Dingley (37) isimli maceraperest, Fransa’da Gascony’deki dağlık bölgede tek başına doğa yürüyüşü yapıyordu. Dingley, daha önce birlikte Avrupa turuna çıktığı arkadaşı Dan Colegate ile 22 Kasım’da WhatsApp üzerinden görüştü ve ona Pic de Sauvegarde dağında çektiği selfiesini gönderdi. Genç kadından o tarihten bu yana haber alınamadı. Son görüldüğü bölgede helikopterler ve arama köpekleri ile yapılan aramalara rağmen genç kadına dair herhangi bir ize rastlanılmadı. Geceleri kar yağan ve hava sıcaklığının eksi 2’ye kadar düştüğü bölgede genç kadının akıbetinden endişe ediliyor.