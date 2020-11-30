İngiltere’de yaşayan Esther Dingley (37) isimli maceraperest, Fransa’da Gascony’deki dağlık bölgede tek başına doğa yürüyüşü yapıyordu. Dingley, daha önce birlikte Avrupa turuna çıktığı arkadaşı Dan Colegate ile 22 Kasım’da WhatsApp üzerinden görüştü ve ona Pic de Sauvegarde dağında çektiği selfiesini gönderdi. Genç kadından o tarihten bu yana haber alınamadı. Son görüldüğü bölgede helikopterler ve arama köpekleri ile yapılan aramalara rağmen genç kadına dair herhangi bir ize rastlanılmadı. Geceleri kar yağan ve hava sıcaklığının eksi 2’ye kadar düştüğü bölgede genç kadının akıbetinden endişe ediliyor.
7 gündür haber alınamayan kadının akıbetinden endişe ediliyor
30.11.2020 - 17:20 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de yaşayan Esther Dingley (37) isimli maceraperest, Fransa’da Gascony’deki dağlık bölgede tek başına doğa yürüyüşü yapıyordu. Son görüldüğü bölgede helikopterler ve arama köpekleri ile yapılan aramalara rağmen genç kadına dair herhangi bir ize rastlanılmadı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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750035 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/750035.aspx
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