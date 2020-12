Türkiye Gazetesi

ABD'de yayımlanan New York Times (NYT) gazetesine göre, Çinli şirketlerin ABD'deki hisse endekslerinden çıkarılmasına neden olabilecek yasa tasarısı, dün, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.

Mayıs ayında Senatodan geçmesinin ardından Temsilciler Meclisine gelen söz konusu tasarı, genel kurulda oy birliğiyle onaylandı.

ABD Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kuruluna göre, Çinli şirketlerin ülke yasaları uyarınca bazı finansal bilgilerini ülke dışına çıkaramadığı ve denetime açmaması Amerikan düzenleyici standartlarına uymuyor.

Tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gidecek.

Tasarının yasalaşması halinde Alibaba Group Inc. ve Baidu Inc. gibi Çinli şirketlerin ABD borsalarında listelenmesinin önüne geçilebilecek.

Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy ve Maryland'den Demokrat Chris Van Hollen tarafından getirilen yasa tasarısı 21 Mayıs'ta ABD Senatosunda oy birliğiyle kabul edilmişti.