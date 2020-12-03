Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Lancashire bölgesinde onlarca yıldır terk edilmiş bir çiftlik evi bulundu.

Kır evinde örümcek ağı kaplı bir çocuk arabası, tozlu çocuk oyuncakları, güneşten solmuş duvar kağıtları ve halılar görüldü.

Mobilyalar da 2. Dünya Savaşı sonrası modayı yansıtıyor. Evdeki bir gazete 31 Mayıs 1953 tarihini taşıyor.

Anneleri Mary Cowell öldükten sonra iki kardeş arasında husumet çıktığı, akrabalarının iki kardeşin girmesine izin vermemesi üzerine evin bu hale geldiği sanılıyor.

Ev, içindeki eşyalarla müzeyi andırıyor ve gelenlere zaman tüneline girmiş intibaı veriyor.