Buna göre Demokratların başkan adayı Joe Biden 81 milyondan fazla oy alarak yüzde 51,3 oy oranına ulaştı. ABD'nin mevcut başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ise 74 milyondan fazla oy ile yüzde 46,8'de kaldı. Joe Biden, 306 delege ile başkanlık için gereken 270 delegeye ulaşan aday olurken Trump 232 delegede kaldı. 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından pazartesi bütün eyaletlerin Seçiciler Kurulu üyeleri, başkent Washington DC’ye gelerek oyunu kullanacak. Ülkenin 46. Başkanı seçilen Biden, 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlayacak.
Biden 1,5 ay sonra koltuğa oturacak
11.12.2020 - 04:48 | Son Güncelleme: 11.12.2020 - 04:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de elli eyaletin tamamı ve başkent Washington DC, seçim sonuçlarını tescil ederek Joe Biden'ın seçimlerin kazananı olduğunu bir defa daha teyit etti.
Etiketler : joe biden,biden,abd seçimleri,
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