Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayladığı ikinci aşı Moderna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkede dağıtımına başlandı.

Associated Press'te yer alan haberde, üretimin yapıldığı Mississippi eyaletine bağlı Memphis'teki merkezden eyaletlere dağıtılması planlanan 5,9 milyon aşı dozu kutularının kargoya yüklendiği kaydedildi.

Moderna'nın Kovid-19 aşı dozlarının gün sonuna kadar sağlık merkezlerine ulaşmasının beklendiği ve yarından itibaren de aşıların toplumda öncelik verilen sağlık çalışanlarına ve bakımevlerindeki yaşlılara uygulanabileceği bildirildi.

ABD ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ardından ABD'de FDA tarafından onay verilen ikinci aşı olmuştu.

Yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Moderna'nın Kovid-19 aşısı, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabilecek.

FDA, 11 Aralık Cuma günü de Pfızer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı ise 16 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabiliyor.