Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada, Amerikalı ilaç firması Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısına 9 Aralık onay verdikten sonra şimdi de ABD'li Moderna şirketinin ürettiği aşıyı onayladı. Böylelikle Moderna'nın aşısı, Kanada'da onaylanan ikinci korona virüs aşısı oldu.

Kanada, Covid-19 aşısına erken erişebilmek için şu ana kadar farklı firmalarla iletişim halindeydi. Yaklaşık 2 hafta önce aşılamaya başlanan Pfizer-BioNTech aşısından sonra bir süredir Kanada Sağlık Bakanlığı’na bağlı Health Canada (Sağlık Kanada) tarafından Moderna Covid-19 aşısı inceleniyordu. Moderna aşısının yüzde 94.1 oranında etkili olduğu ve aşıda önemli bir güvenlik sorunu tespit edilmediği aktarıldı. Federal Sağlık Kurumu tarafından onay alınmasından sonra ilk aşılamaların yılbaşından önce uygulanması bekleniyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın Moderna şirketinden Aralık ayı sonuna kadar 168 bin doz Covid-19 aşısı alacaklarını, teslimatın hükümetin şirketle yaptığı anlaşmaya göre 48 saat içinde başlayacağını belirtti. 2 doz halinde uygulanacak Moderna aşısından 2021'in sonuna kadar Kanada'ya 40 milyon doz ulaştırılması bekleniyor.