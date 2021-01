Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgınında Avrupa’da vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Avrupa’da toplam vaka sayısı 25 milyon 75 bin 326’ya, toplam can kaybı ise 572 bin 416’ya ulaştı. Birçok Avrupalı ülke kısıtlamaları sıkılaştırırken, İngiltere artan vaka sayısı nedeni ile 3’üncü kez ulusal karantina ilan etti. Avrupa’da son zamanlarda her 4 günde bir yaklaşık 1 milyon yeni vaka tespit ediliyor.

Dünya nüfusunun onda birine ev sahipliği yapan Avrupa, küresel vaka ve can kayıplarının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturarak, salgından en fazla etkilenen bölge konumunda bulunuyor.

Haftalık ortalamaya göre günde 600'den fazla can kaybı bildiren Almanya, Avrupa’da en yüksek günlük can kaybı yaşanan ülke konumunda. Almanya, artan vaka ve can kayıpları nedeni ile kısıtlamaları 31 Ocak’a kadar uzattığını duyurmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise yaptığı açıklamada, ülke çapındaki hastanelerin özellikle de yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk olduğunu belirtmişti.

İtalya'da Noel tatili nedeniyle getirilen kısıtlamalar 15 Ocak'a kadar uzatılırken, Yunanistan'da hükümet 3 Ocak'tan 11 Ocak'a kadar sıkı bir tecrit uygulamaya karar verdi.

Avrupa’da 27 Aralık’ta Covid-19’a karşı aşılamaların başlaması ile aşılamadaki yavaşlık birçok tartışmaya neden oldu. Yetkililer, aşılamaların nasıl yaygınlaştırılacağı konusunda senaryolar üretmeye çalışıyor.

Doğu Avrupa ülkeleri, Avrupa genelindeki vakaların yüzde 30’unu oluşturarak, salgından en fazla etkilenen Avrupalı ülkeler olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ay 3 milyon vaka sınırını aşan Rusya, Avrupa’da bu sınırı aşan ilk ülke oldu. Rusya, dünya genelinde ise ABD, Brezilya ve Hindistan sonra en çok vakanın bulunduğu 4’üncü ülke konumunda bulunuyor.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 87 milyon 850 bin 959’a, toplam can kaybı ise 1 milyon 895 bin 190’a ulaştı.