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Putin, Aliyev ve Paşinyan Dağlık Karabağ’ı görüşecek
10.01.2021 - 13:37 | Son Güncelleme: 10.01.2021 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunu yarın Moskova’da görüşecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Rusya Devlet Başkanı Putin,Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev,Ermenistan Başbakanı Paşinyan,Dağlık Karabağ,
758931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/758931.aspx
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