Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya Milli Ulaşım Güvenliği Komitesi (KNKT), Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere Soekarno-Hatta havaalanından kalkan Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının, içindeki 62 kişiyle birlikte Java Denizi’ne bütün halde düştüğünü bildirdi. Soruşturmayı yürüten Nurcahyo Utomo, “Uçağın enkazı dar bir bölgeye yayılmış. Emin olamayız ama bu da uçağın denize çarpma sırasında parçalandığını gösteriyor. Havada parçalansaydı enkaz geniş bir alana yayılırdı” dedi. Boeing B737-500 uçağı, kalkıştan 4 dakika sonra Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düşmüştü. Görgü şahitleri, uçak düşmeden önce iki patlama sesi duyduklarını ifade ettiler.