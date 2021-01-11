Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de kadınların korkulu rüyası olan sapıkları reklamında malzeme yapan bir kozmetik firması büyük tepki çekti. Purcotton marka makyaj temizleme mendilinin reklamında gece sokakta tek başına yürüyen bir kadının arkasından gelen maskeli adamdan tedirgin olduğu görülüyor. Adam kadına adım adım yaklaşırken, korkmuş kadının aklına bir fikir geliyor ve makyaj temizleme mendiliyle makyajını siliyor. Bu sayede sapıktan kurtuluyor. Kadınların korkusu üzerine kurulan reklam, Çin'de büyük tepkiyle karşılandı. Çinliler, sosyal medya hesandın markanın boykot edilmesi çağrısı yaptı. Şirketi reklamı geri çekti.