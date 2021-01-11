India Today’in haberine göre, Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi, merkez üssü Cammu Keşmir’in Kiştvar ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Udhampur kentinde de hissedilen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.
Cammu Keşmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
11.01.2021 - 20:09 | Son Güncelleme: 11.01.2021 - 20:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Etiketler : deprem,dünya depremleri,haberler,
759228 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/759228.aspx
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