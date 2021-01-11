Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

India Today’in haberine göre, Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi, merkez üssü Cammu Keşmir’in Kiştvar ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Udhampur kentinde de hissedilen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.