Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Sözcüsü Siti Nadia Tarmizi, yaptığı açıklamada, Sinovac Biontech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının bugün öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandığını belirtti.

İlk olarak 91 bölge ve şehrin aşı programına dahil edildiğini aktaran Tarmizi, yarın diğer bazı bölgelerde de aşının uygulanmaya başlayacağını ve gelecek ay sonuna kadar 1,4 milyon sağlık çalışanının aşılanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Tarmizi ayrıca Güney ve Kuzey Sumatra eyaletlerinde bazı yerlerdeki yetersiz soğuk depolama alanları nedeniyle aşı dağıtımında kısıtlama olduğunu ifade etti.

Ülkede dün ilk Kovid-19 aşısı, Devlet Başkanı Widodo, Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin ve Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto'nun yanı sıra bazı üst düzey yetkililere yapılmıştı.

Aşının 3. faz çalışmalarında yer alan Endonezya'da, 12 Ocak'ta Ulema Meclisi (MUI) "CoronaVac" aşısının İslam dinine uygun olduğu yönünde fetva verirken, Gıda ve İlaç Ajansı da 11 Ocak'ta söz konusu aşının acil kullanımına onay vermişti.

Ülkede, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" adlı aşıdan, 6 Aralık 2020'de 1,2 milyon ve 31 Aralık 2020'de 1,8 milyon olmak üzere şu ana kadar 3 milyon doz temin edilmişti. 12 Ocak'ta da 15 milyon dozluk aşı ham maddesinin ülkeye getirildiği bildirilmişti.

Endonezya, yaptığı anlaşma ve ön görüşmeler sonucunda, Sinovac'tan 125 milyon, AstraZeneca'dan 50 milyon, Pfizer'dan 50 milyon, Novavax'tan 50 milyon ve Kovid-19 aşıları küresel aşı programı Covax'tan da alacağı 54 milyon doz ile 2022'ye kadar toplam 329 milyon doz Kovid-19 aşısı temin edecek.

Ülkede, bu ay itibarıyla başlatılan ve 15 aylık süreyi içeren ilk aşılama programında, Mart 2022'ye kadar 181,5 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.