Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Isık Göl eyaletine bağlı Karakol şehrinde 38 yaşındaki bir kadının hamileliğinin 39. haftasında tam 6 kilo 640 gram ağırlığında bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Sezaryen yoluyla doğum yapan annenin ve dünyaya gözlerini açan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Temmuz 2018'de de 34 yaşındaki bir kadın 6 kilo 230 gram ağırlığında bebek doğurmuştu.