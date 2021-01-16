Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Big Seven Travel seyahat portalı, Instagram hashtag’lerinden yola çıkarak dünyanın 2021’de sosyal paylaşım sitesi için en uygun 50 yerine dair bir liste yayımladı. Editörler, bu liste için ayrıca 600.000 kişiye yemek ve seyahatleriyle ilgili fikirlerini sordu. Listede ilk sırada Japonya’nın başkenti Tokyo var. İkinci sırada Filipinler gelirken bunu Fransa’nın başkenti Paris ve ABD’de New York City takip ediyor. Türkiye’den listeye tek şehir girebildi. İstanbul listede beşinci sırada yer buldu. İlk 10’daki diğer şehirler sırasıyla şöyle: Dubai (altıncı), Küba’nın başkenti Havana, Avustralya’da Sidney, Londra ve ABD’de Chicago. İstanbul, sitede şu ifadelerle tanıtıldı: “Avrupa ve Asya'nın buluşma noktasında doğu ve batının inanılmaz bir karışımı. Bu yüzden İstanbul'un fotoğraf çekmek için çok uygun bir yer olması hiç de şaşırtıcı değil. Ayasofya’nın pastel renkteki minarelerinin fotoğrafını çekin ve ardından Mavi Cami’yi (Sultanahmet Camii) mesken tutan sayısız kediyi tanıyın. Sonra incik boncukları, baharatları ve Türk lambalarıyla dünyaca ünlü Kapalıçarşı'ya göz atın.”