Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Türkiye'ye gerçekleştireceği çalışma ziyaretiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "AFC Dışişleri Bakanı Heiko Maas 18 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.