Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Türkiye'ye gerçekleştireceği çalışma ziyaretiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "AFC Dışişleri Bakanı Heiko Maas 18 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
16.01.2021 - 14:27 | Son Güncelleme: 16.01.2021 - 14:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın 18 Ocak'ta Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas,
760397 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/760397.aspx
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