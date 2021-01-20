Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump "ABD’nin on yıllar içerisinde yeni savaş başlatmayan ilk başkanı olmaktan gurur duyuyorum" derken başkent Washington’da kongreye yapılan saldırıyı Amerikalıların değerlerine bir saldırı olduğunu ifade ederek kınadı.

Trump kampanyasında verdiği sözleri yerine getirdiğini ifade ederek "yapmak için geldiğimiz şeyleri ve daha fazlasını yaptık" dedi.

Bugün yayınlanmak üzere Pazartesi kaydedilen mesajda Trump "Sert konularda, en zor savaşlarla uğraştım, en zor kararları verdim… Çünkü sizler beni bunun için seçmiştiniz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çarşamba sabahı Florida'ya giderek Beyaz Saray’dan ayrılacağı açıklandı. Yarın görevi devir edecek Trump hakkında iki kez görevden azil süreci başlatılan ilk ABD Başkanı.