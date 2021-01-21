Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Halid el-Mahna yaptığı açıklamada, 32 kişinin ölümü ve 110 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan başkent Bağdat’taki terör saldırısından önce istihbarat bilgisi aldıklarını belirterek, saldırıyı üstlenen olmamasına rağmen saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğini açıkladı. Saldırının amacının örgütün hala var olduğuna dair bir mesaj olduğunu ifade eden el-Mahna, teröristlerin bulundukları bölgelere dair istihbarat bilgilerinin ellerinde olduğunu kaydetti.

Öte yandan terör saldırısının meydana geldiği halk pazarında Irak bayrakları ile toplanan esnaf, hayatını kaybedenler için dua etti.