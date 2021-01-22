Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 552 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 3 bin 945 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 776'ya, vaka sayısının 270 bin 810'a, iyileşen hasta sayısının da 243 bin 267'ye çıktığı bildirildi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 346'ya, vaka sayısının 365 bin 988'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, 357 bin 525 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı ise 263 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 148 bin 521'e çıktığını açıkladı.

İyileşenlerin sayısının 144 bin 619'a ulaştığı belirtilen açıklamada salgında toplam can kaybının 248 olduğu bilgisi paylaşıldı.