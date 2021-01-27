Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okullarda koronavirüs sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitimin yeniden başlaması mı yoksa uzaktan eğitime devam edilmesi mi meselesi çoğu ülkede tartışma konusu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) bilim adamları, Amerikan Tıp Derneği Dergisi JAMA’da yayımlanan araştırmalarında, “ABD’de ve dünyanın birçok yerinde okullar yeniden açıldı. Bazı okul kaynaklı Covid-19 vakaları tespit edildi ama bunun, enfeksiyonun topluma yayılmasına anlamlı bir katkı yaptığına dair deliller çok az. Güz okulu dönemine ait mevcut kanıtlar ümit verici” ifadesini kullandılar. İlkokullardan liselere kadar 17 okulda Covid-19 vakalarının topluma göre yüzde 37 daha az olduğunu tespit eden araştırmacılar, maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi tedbirlerle yüz yüze eğitimin başlamasını tavsiye ettiler. CDC bilim adamları, okulları kapatmanın akademik gelişme, akıl sağlığı ve temel hizmetlere erişimi olumsuz etkileyeceğini belirttiler.