Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 5 bin doz Kovid-19 aşısının Filistin'e gönderilmesinin onaylandığını belirtirken, teslimatın ne zaman yapılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Bu, İsrail'den işgal altındaki Filistin topraklarına yapılacak ilk Kovid-19 aşısı teslimatı olacak.

Birçok uluslararası kuruluş, kendi vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail'e işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler için aşı temin etmesi çağrısı yapmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, 6 Ocak'ta İsrail yönetimine Cenevre Sözleşmesini de hatırlatarak Kovid-19 aşılarının Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 5 milyon Filistinliye "adil ve eşit bir biçimde dağıtılması" çağrısında bulunmuştu. Örgüt, aksi takdirde Tel Aviv'in bu sözleşmenin ilgili maddelerini ihlal etmiş olacağına dikkati çekmişti.

İsrail ise işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler için Kovid-19 aşısı temininden sorumlu olmadığını iddia etmiş, Filistin yönetiminden de bu yönde talep gelmediğini ileri sürmüştü.