Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha fazla Oxford-AstraZeneca aşısı göndermesi için İngiltere ile büyük tartışmalar yaşayan AB, gayesinde başarılı olamadı. Birliğin çoğu ülkesinde aşı yetersizliği sebebiyle dalga dalga isyan olayları çıktı. Macaristan da birlikten ümidini kesince Rusya’ya yöneldi. Ülke, Rusya'dan Sputnik V aşısı alacak. Yunanistan da Brüksel’den destek gelmeyince aşılama konusunda İsrail’den yardım istemek zorunda kalmıştı. İlk parti Sputnik V aşısını teslim alan Macaristan’ın Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, “Brüksel’in merkezi aşı tedariki programı başarısız oldu. Biz AB’de Rus aşısı alan ilk ülkeyiz. Ama muhtemelen son olmayacağız” dedi. AB’nin lokomotifi Almanya’da Başbakan Angela Merkel ise Sputnik V aşısını överek, “Rus aşısından iyi bilgiler aldık. Avrupa Birliği’ne her aşı hoş gelir” dedi.