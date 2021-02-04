Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 915 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 110 bin 250'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 20 bin 634 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 892 bin 458'a yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise 10,4 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı belirtildi.

COVİD-19 AŞISININ YAN ETKİLERİ OLABİLİR

İngiltere'de Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından aşılanan kişilerden alınan geri bildirimler sonucu, aşılarda bir takım yan etkilerin olabileceği kaydedildi. Aşının ilk dozunu alan kişilerin yaklaşık yüzde 37'sinde ve ikinci dozu alanların yaklaşık yüzde 45'inde enjeksiyon bölgesi yakınında ağrı veya şişme gibi etkiler görüldüğü açıklandı. Ayrıca ilk aşı dozu uygulananların yüzde 14'ünde ateş, ağrı veya titreme görülürken, bu belirtilerin ikinci dozu alanların yüzde 22'sinde görüldüğü belirtildi. Uzmanlar, Covid-19 aşılarında bazı yan etkilerin beklendiğini ve bu etkilerin rahatsız edici olabileceğini, ancak bağışıklık sisteminin aşıya yanıt verdiğini bildirdi.

İKİ FARKLI AŞININ BİRLİKTE KULLANIMI TEST EDİLİYOR

İngiltere'de Covid-19 aşılamasında iki farklı aşının birlikte kullanılmasına yönelik klinik denemelerin başlatılacağı duyurularak, uygulanan aşı dozlarında farklı aşıların kullanılmasının işe yarayıp yaramadığının gözlemleneceği belirtildi. Denemelere 50 yaşın üzerindeki 800'den fazla gönüllünün katılması planlanırken, aşıların yeni türler üzerindeki etkisi ve ikinci dozların 4 ila 12 hafta aralıklarında uygulanması konularında veri sağlanacağı belirtildi. Denemenin 13 ay boyunca devam etmesi ve ilk bulguların Haziran ayına kadar açıklaması bekleniyor.