Gazze için ‘ertesi gün’ planı ortaya çıktı! Hamas’ın yerine Filistin yönetimi

ABD ve Arap ülkelerinin ‘ertesi gün’ planı ortaya çıktı. Hedef; Gazze’ye Hamas’ın yerine Filistin yönetimini getirmek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın nisan ayında Riyad’da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde bir araya geldiği, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emîrlikleri, Katar ve Filistin dışişleri bakanları ile yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı. Al-Ahkbar’ın Lübnanlı yayın organına ulaşan bir belgeye dayandırdığı haberine göre bakanlar toplantıda Gazze’deki savaş sonrası neler olacağını ele aldılar. Belgeye göre, iki aşamalı ‘ertesi gün’ planı, kalıcı bir barış süreci ve İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle sonuçlanacak. Planın ilk aşaması, ateşkesin sağlanması, Filistin devletinin uluslararası alanda tanınması için gerekli ön şartların yerine getirilmesi, İsrail’in Filistin Yönetimi’nin Gazze Şeridi’ne dönmesini kabul etmesi, Filistinli tutukluların serbest bırakılması karşılığında Hamas’ın elindeki rehinelerin serbest bırakması ve Gazze Şeridi’nin yeniden inşası için yeni bir hükûmetin kurulmasını öngörüyor. İkinci aşamada ise İsrail-Suudi normalleşmesini de kapsayan bir barış sürecinin başlatılacağı ve Gazze’nin rehabilitasyon ve yeniden inşasına başlanacağı belirtiliyor.

KATLİAM 225 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Bu arada Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 225 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 83 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 105 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. 7 Ekim’den bugüne kadar katledilenlerin sayısı 35 bin 386’yı geçti. Bu rakama, enkaz altında bulunanların dâhil edilmediği ve gerçek rakamın 40 bin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

SULLİVAN'DAN ZİYARET

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze’deki ateşkes görüşmeleri için Suudi Arabistan’ı ve İsrail’i ziyaret edecek. Sullivan, Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve İsrail’de ise Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek. Görüşmelerde Gazze’de ateşkesin sağlanması ve Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ele alınacak.