Akdeniz'de depremler peş peşe geldi! İşte ilk veriler...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2024 05:49 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 05:57 - Güncelleme:

Deprem, Afad, Kandilli Rasathanesi, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Akdeniz'de korkutan depremler devam etti. Gece 01:36'da meydana gelen 3,6'lık depremin ardından bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı, işte son gelişmeler...