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Akdeniz'de depremler peş peşe geldi! İşte ilk veriler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akdeniz&#039;de depremler peş peşe geldi! İşte ilk veriler...
Deprem, Afad, Kandilli Rasathanesi, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akdeniz'de korkutan depremler devam etti. Gece 01:36'da meydana gelen 3,6'lık depremin ardından bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı, işte son gelişmeler...

Son deprem Akdeniz'de kaydedildi.  AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklamalar peş peşe geldi. İşte ilk veriler ve son gelişmeler... 

AKDENİZ'DE DEPREMLER PEŞ PEŞE GELDİ

Girit Adası açıklarında saat 05.15'te 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli'den gelen ilk bilgilere göre sarsıntı yerin 5.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da saat 01.36'da Akdeniz'in Rodos açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtilmişti. 

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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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