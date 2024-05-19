MHP lideri Bahçeli: Kumpasçılarla asla işimiz olmaz, cüret edenlerin başlarını ezeriz

Bir kişinin daha gözaltına alındığı başkentteki çete operasyonuyla ilgili konuşan MHP lideri Bahçeli “Etki ajanlarına taviz vermeyeceğiz. Kalkışmaya cüret edenlerin başı ezilmeli. Bu süreçte Cumhurbaşkanı’mızın yanındayız” dedi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Partisinin Kızılcahamam’da düzenlenen “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme dair önemli mesajlar verdi. Bahçeli “Kumpasçılarla işimiz olamaz. Kalkışmaya cüret edenlerin başı mutlaka ezilmelidir” dedi. Bahçeli, özetle şu mesajları verdi:

“TERÖR SEVCİLİĞİ, İKİYÜZLÜLÜK”

Terörist Demirtaş’ın ve 6-8 Ekim olaylarını azlettirenlerin cezasına itiraz etmek, ‘hukuksuzluk’ demek art niyetlilik, terör seviciliği ve ikiyüzlülüktür.

“YUMUŞAMA ÜSLUPTA OLMALI”

Yumuşama beklentimiz usulde değil üslupta olmalıdır. Yumuşama kisvesiyle sesimizin kısılması beklenmesin. Terörizme boyun eğmek bir uzlaşma veya yumuşama değil, acziyet ve teslimiyettir. Terörü bir hak arama vasıtası görenlere, bunu destekleyenlere makul bakış devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü yok saymaktır, bu zeminde yumuşama, diyalog ve normalleşme diye de bir şey söz konusu olmayacaktır.

“GEDİK AÇMAK İSTİYORLAR”

Muhalefet partilerinin arayışı usulde bir yumuşama ise muhataplarını uyarıyorum ki, böylesine bir yumuşamak hukuk devletinin surlarında gedik açmak demektir.

“TATLI SU KURNAZLARI”

Yeni anayasa çağrılarına kulak tıkayıp önce yürürlükteki anayasaya uyma şartını ortaya koyanlar, Cumhurbaşkanı’mızın tasarrufunu normalleşme anlayışına uygun görmeyenler tatlı su kurnazlarıdır.

“KUMPASÇILARLA İŞİMİZ OLMAZ”

Kumpasçılarla işimiz olamaz. Devletin içinde FETÖ benzeri hukuk dışı yapılanma ve gayrimeşru hiyerarşik sistem kuran, pozisyon mücadelelerine girişen, nifak üreten odaklarla asla yolumuz kesişemez. FETÖ benzeri yapılara asla müsaade etmeyeceğiz. Kalkışmaya cüret edenlerin başı mutlaka ezilmelidir.

“ERDOĞAN’IN YANINDAYIZ”

FETÖ ve FETÖ benzeri yapıların devleti zehirleyip devlette feodal ve imtiyazlı alanlar oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan’ın yanındayız.

“CUMHUR HUZUR DEMEKTİR”

MHP ve Cumhur İttifakı varsa; umut vardır, ufuk vardır, huzur vardır, ruh vardır, duruş vardır, milli hedeflere ulaşılması da inşallah mukadder olacaktır. İç ve dış vesayet odaklarının tertip ve tezgâhlarını boşa çıkarmak, Türkiye’yi dipsiz tartışmaların içine sürüklemekten kaçınmak hepimizin mütemadi vazifesidir.

ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERE DUA

Bahçeli, Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Bahçeli, Kur’ân-ı kerim tilavetinin ardından dua ederek şehit isimlerinin yazılı olduğu alan ile “Şehit Anıt Ağacı’nı” da ziyaret etti.