19 Mayıs’ta HÜRJET şöleni! Samsun'da gökyüzü ile buluşuyor

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2024 06:21 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 06:28 - Güncelleme:

Anıtkabir, Hürjet, Haber

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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu gün Türkiye’nin dört bir yanında, KKTC ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanacak. Türkiye’nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET ilk defa geliştirilip üretildiği tesisten çıktı. Samsun’da özel bir gösteriyle gökyüzü ile buluşacak...