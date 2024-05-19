19 Mayıs’ta HÜRJET şöleni! Samsun'da gökyüzü ile buluşuyor
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu gün Türkiye’nin dört bir yanında, KKTC ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanacak. Türkiye’nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET ilk defa geliştirilip üretildiği tesisten çıktı. Samsun’da özel bir gösteriyle gökyüzü ile buluşacak...
Ankara’da Anıtkabir’de düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, bakanlar, milletvekilleri, askerî personel, bürokratlar ve sivillerin katılması bekleniyor.
“Türkiye’nin Gücü; Gençliği” mottosuyla 19 Mayıs Pazar günü 81 şehirde düzenlenecek festivallerde her yaştan vatandaşın gençlik ve spor faaliyetleriyle buluşması sağlanacak.
HÜRJET GÖKYÜZÜ İLE BULUŞUYOR
Bu arada Türkiye’nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, bugüne kadar TUSAŞ tesislerinde yürütülen test uçuşlarının ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için ilk defa geliştirilip üretildiği tesisten çıktı ve bugün Samsun’da özel bir gösteriye imza atacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi