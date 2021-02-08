Yaşanan dehşet, arkadaşları tarafından baştan sona filme alındı. Miles, karları kazıyarak kardeşini kurtarırken de arkadaşları film çekmeye devam ediyordu. Aynı gün 300 kilometre mesafedeki Salt Lake Vadisi’nde meydana gelen başka bir çığ faciasında da 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
ABD’de çığ faciası. Karlar altından güçlükle çıkarıldılar
08.02.2021 - 14:37 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 14:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Utah eyaletinde Miles Penrose, kardeşi Hunter ve 4 arkadaşı Uinta dağında kayak yapıyordu. Aniden dağdan çığ kopup geldi ve grup tamamen karlara gömüldü.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Utah,çığ,
766076 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/766076.aspx
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