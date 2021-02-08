Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşanan dehşet, arkadaşları tarafından baştan sona filme alındı. Miles, karları kazıyarak kardeşini kurtarırken de arkadaşları film çekmeye devam ediyordu. Aynı gün 300 kilometre mesafedeki Salt Lake Vadisi’nde meydana gelen başka bir çığ faciasında da 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.