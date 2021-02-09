Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran destekli Husilerin devam eden saldırıları sebebiyle "ciddi endişe duyulduğu" kaydedilen yazılı açıklamada "Husileri derhâl Suudi Arabistan'da sivillerin bulunduğu bölgeleri etkileyen saldırılarını ve Yemen içinde her türlü yeni askeri saldırıyı durdurmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. Husilerden, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in barış çabasına "yapıcı bir şekilde katılmaları" talep edilen açıklamada "Şimdi, bu çatışmayı sonlandırmanın zamanı geldi" ifadeleriyle Yemen'deki çatışmanın taraflarına barış çağrısı yapıldı. Yemen'de yaklaşık yedi senedir süren çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş yüzünden büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.