İran destekli Husilerin devam eden saldırıları sebebiyle "ciddi endişe duyulduğu" kaydedilen yazılı açıklamada "Husileri derhâl Suudi Arabistan'da sivillerin bulunduğu bölgeleri etkileyen saldırılarını ve Yemen içinde her türlü yeni askeri saldırıyı durdurmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. Husilerden, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in barış çabasına "yapıcı bir şekilde katılmaları" talep edilen açıklamada "Şimdi, bu çatışmayı sonlandırmanın zamanı geldi" ifadeleriyle Yemen'deki çatışmanın taraflarına barış çağrısı yapıldı. Yemen'de yaklaşık yedi senedir süren çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş yüzünden büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.
ABD'den Husilere çağrı: Saldırılar sona ersin, müzakereler başlasın
09.02.2021 - 04:10 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 04:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın Yemen'deki savaşı sona erdirme konusunda çaba gösterdiğini ve Suudi Arabistan'ın müzakerelere hazır olduğunu açıkladı.
Etiketler : husi,abd,
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