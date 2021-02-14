Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da başlayan İslam karşıtlığı artarak devam ediyor. France 2 kanalındaki tartışma programına katılan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'i "yeteri kadar İslam karşıtı olmamak"la suçladı. Bakan Darmanin "Anlaşılan dinler üzerinde yasa düzenlememeye hazırsınız ve İslam'ın bir problem teşkil etmediğini söylüyorsunuz. Çok ileri gittiniz. Seçmenleriniz hayal kırıklığı yaşayacak" ifadelerini kullandı. "İslam'da mezhepsel sapma" olduğunu iddia eden Darmanin "(İslam'a karşı) Sizden daha sert davranıyorum" dedi.

LE PEN DE ŞAŞIRDI

Suçlama karşısında şaşıran Le Pen, Darmanin'e verdiği cevapta, diğer dinlere olduğu gibi İslam'a da saldırmayı planlamadığını belirterek "Fransız değerlerine kuvvetli şekilde bağlıyım, toplanma ve din özgürlüğünü tamamen korumak istiyorum" diye konuştu. Le Pen'in bu itirazını kabul etmeyen Darmanin "Bir tarafta İslam diğer tarafta Müslüman Kardeşler ve Selefiliğin olduğunu söylememek gerekiyor" ifadesini kullandı. Yabancı ve İslam karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı muhalif liderin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağ kolu olarak görülen Darmanin tarafından bu şekilde suçlanması, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Birçok kişi "aşırı sağcı parti liderinin bile Fransız hükûmetine göre yeterince İslamofobik olamadığını" belirtti.