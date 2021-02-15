Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 4426 koronavirüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 338 bin 987’ye yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 116 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 65 bin 76 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 128 bin 800 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısı 145 bin 111 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.88 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3439 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 1932 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 80.90 olduğu açıklandı.

Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 3 milyon 967 bin 246 kişi aşılanırken, 1 milyon 331 bin 573 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.