Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankete katılanların yüzde 59’u Trump'ın Cumhuriyetçi Parti içinde ve partinin geleceğinde ana bir rol oynamasını istediklerini dile getirdi. Aynı ankette Cumhuriyetçilerin yüzde 81’i Trump'la ilgili olumlu görüş beyan ederken bu oranın 6 Ocak’tan hemen sonra yapılan benzer ankete kıyasla arttığı belirtildi. Söz konusu ankette Demokrat Başkan Joe Biden’ın iyi iş çıkardığını düşünenlerin oranı yüzde 62 olarak tespit edilirken Demokratların yüzde 92’sinin, Cumhuriyetçilerin ise sadece yüzde 20’sinin Biden’a olumlu not verdiği kaydedildi. Öte yandan diğer muhtemel Cumhuriyetçi başkan aday adaylarına ilişkin bölümde Mike Pence’e destek oranı yüzde 12'de kalırken, diğer Cumhuriyetçi isimlerin oranları tek haneli rakamlarda kaldı.

Trump, Senatodaki azil sürecinde aklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada siyasi hayatına devam edebileceği mesajını vermiş ve “hareketimiz daha yeni başlıyor” yorumunu yapmıştı. Senato Genel Kurulunda 13 Şubat'ta yapılan oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken 43 senatör ise Trump’ın suçsuz olduğu yönünde oy vermişti. Böylece 100 sandalyeli Senatoda suçlu bulunabilmesi için en az üçte iki çoğunluğun oyu (67 senatör) gereken Trump, hakkındaki “halkı isyana teşvik” başlıklı azil suçlamasından aklanmıştı.

BIDEN: TRUMP HAKKINDA KONUŞMAKTAN YORULDUM

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ı artık geride bırakmaları gerektiğini söyledi. CNN’de canlı olarak yayınlanan programa katılarak soruları cevaplandıran Başkan Biden, dört yıl boyunca bütün haberlerde Trump’ın olduğunu söyleyerek “Gelecek dört yıl boyunca bütün haberler Amerikan halkı hakkında olacak. Trump hakkında konuşmaktan yoruldum” dedi. Programda ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüs salgınının ülkedeki durumu, aşılama çalışmaları ele alındı.