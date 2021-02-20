Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tümen komutanının köyü olan Hava Höyük'te taziye evinde kendisini patlatan DEAŞ militanı bir Subayın ölümüne çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Taziye evine sızan ve bir anda üzerindeki bombayı patlatan terörist Fehim İsa'nın kardeşi Muhammed İsa'nın da yaralanmasına sebep oldu.

Olay sonrası Çobanbey Hastanesi'ne çok sayıda yaralı geldiği öğrenildi.

Yerel kaynaklar esas hedefin Fehim İsa olduğunu belirtiyor. İntihar bombacısının öldürdüğü Yüzbaşı "Abdul Rezzak Al Khalil Abu Yasser'in tümenin önemli isimlerinden olduğu ve olay yerinde can verdiği kaydedildi.