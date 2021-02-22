Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Normalde gece açması beklenirken öğlen vakti açan çiçek, 12 saat sonra tamamen soldu. Olaya yerinde şahit olanlar, çiçeğin açmasıyla yasemin kokusu yayıldığını, solunca da tuvalet kokusunu andıran bir koku çıktığını söylediler. Kaktüsün her sene bir kez açması bekleniyor.