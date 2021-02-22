Normalde gece açması beklenirken öğlen vakti açan çiçek, 12 saat sonra tamamen soldu. Olaya yerinde şahit olanlar, çiçeğin açmasıyla yasemin kokusu yayıldığını, solunca da tuvalet kokusunu andıran bir koku çıktığını söylediler. Kaktüsün her sene bir kez açması bekleniyor.
Kaktüsün çiçek açışını 200.000 kişi canlı seyretti
22.02.2021 - 14:10 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de Cambridge Üniversitesi Botanik Bahçesi’nin, nadir bulunan bir Amazon kaktüsünün ülkede ilk kez çiçek açmak üzere olduğunu bildirmesi üzerine büyük bir heyecan dalgası oluştu. Ay Çiçeği denilen çiçeğin açışı canlı yayımlandı, 200.000 kişi bunu canlı seyretti.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Kaktüsün çiçek açışı,
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