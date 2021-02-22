Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siber suçlular son zamanlarda taktik değiştirdi. Bunlar büyük meblağlı hesapları boşaltmak yerine azar azar ama çok hesapta hırsızlık yapıyor. İngiltere’de Royal United Services Institute (Rusi) isimli düşünce kuruluşu, bilgisayar korsanlarının fark edilmemek için hesaplardan 10 sterlin (yaklaşık 100 TL) gibi küçük meblağlar çaldıklarını ama aynı zamanda yüz binlerce hesapta soygun gerçekleştirdiklerini bildirdi. Kuruluş, bu taktiği “sessiz soygun” olarak adlandırıyor. Bir uzman, “Bankadan 10 milyon sterlin çalmak bir seçenektir ama yüz binlerce kere 10’ar sterlin çalmak da muazzam bir kazanç sağlayacaktır ve muhtemelen radara da takılmayacaktır. Siz hesabınızdan 10 sterlin eksilmişse mahkemeye başvurur musunuz?” dedi. Bilgisayar korsanlarının sosyal medyadaki bilgilerden faydalanarak soygun gerçekleştirdiklerini belirten uzmanlar, insanları sosyal medyayı kullanırken dikkatli olmaya çağırdı.