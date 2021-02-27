Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antarktika'da yer alan Brunt Buz Sahanlığı'ndan kopan dev buzul bilim dünyasını harekete geçirdi. İngiliz Antarktika Araştırma (BAS) kurumunda görevli bilim adamları tarafından yapılan açıklamada, bin 270 kilometrekare boyutundaki bir buzulun yaklaşık 150 metre kalınlığındaki Brunt Buz Sahanlığı'ndan kırılarak ayrıldığını bildirildi. BAS Direktörü Profesör Dame Jane Francis yaptığı açıklamada, "BAS'taki ekiplerimiz yıllardır Brunt Buz Sahanlığı'ndan bir buzdağının ayrılması için hazırlandı. İstasyonu çevreleyen yüksek hassasiyetli GPS cihazlarından oluşan otomatik bir ağ kullanarak buz tabakasını günlük olarak izliyoruz, bu cihazlar buz tabakasının nasıl deforme olduğunu ve hareket ettiğini ölçmekte. Aynı zamanda Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Alman uydusu TerraSAR-X'ten gelen uydu görüntülerini de kullanıyoruz. Tüm veriler analiz için Cambridge'e geri gönderilir, bu nedenle istasyonda hiç personel bulunmadığında Antarktika kışında, zifiri karanlıkta ve sıcaklık eksi 50 derecenin altına düştüğünde bile neler olduğunu biliyoruz" dedi.

Swansea Üniversitesi Buzul Bilimci Adrian Luckman yaptığı açıklamada, "Antarktika buz tabakalarının büyük bölümlerinin kırılması, tamamen normal bir olay. Brunt Buz Sahanlığı'nda tespit edilenler gibi büyük ayrılma olayları oldukça nadir ve heyecan verici olmaya devam ediyor. Bu ayrılmanın önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha fazla parçanın kırılmasını tetikleyip tetiklemeyeceğini zaman gösterecek” dedi.

ABD ve Avrupa Uzay Ajansı'na ait toplamda 16 uydudan oluşan bir ağ tarafından izlenen Brunt Buz Sahanlığı, dünyada en çok izlenen buz tabakası olarak biliniyor.