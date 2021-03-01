Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada bir ilk özelliği taşıyan organizasyonun başındaki isim gazetemize konuştu ve projeyi anlattı. Erbil’de yaşayan 30 yaşındaki Avan Muhammed, 1 yıl boyunca kesintisiz süren çaba ile bu sonuca ulaştıklarını söyledi.

3 Temel ilkemiz var

Türkiye gazetesinin Erbil’de konuştuğu Avan Muhammed, tüm motivasyonlarının Kur’an ve Resulullah’ı anlama yolunda gençleri bilgilendirmek olduğunu vurguladı ve şunları anlattı:

‘’Bu çerçevede 3 temel esasımız var. Eğitim, İslam’ı anlama ve hayata tatbik etmek.

Belirlediğimiz hedef doğrultusunda kendimize bir yol haritası çizdik.

Hedef kitle 13 – 30 yaş arasındaki genç kızlar

Tesettür Allah’ın açık bir emri ve biz yaşları 13 ila 30 arasında değişen genç kızlarımızın tesettürle tanışmasını istiyoruz. Kapanmak ya da kapanmamak onların tercihi ancak biz tesettür şuurunu verme adına yola çıktık. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden ve Irak’taki yaygın medya araçlarını kullanarak bilgilendirme ilanları yayınlıyoruz. Bizimle irtibat kuran genç kızlarla telefon, internet aracılığı ile ve daha sonra yüz yüze temas kuruyoruz.

Dersler yapıyoruz

Katılımcı kardeşlerimizle Kur’an, Hadis, İlmihal, adab ve iman esaslarını içeren dersler yapıyoruz. Belirli bir aşamadan sonra 6 haftalık tesettür merkezli yoğun bir program uyguluyoruz. Yaptığımız tüm çalışmaların ardından Şubat ayında kiraladığımız dev salonda şölen düzenledik. Olağanüstü katılım ve coşku vardı.

Tesettürlerini Altın taçla anlamlı kılalım istedik

Kızlarımız belirlenen program dahilinde bir çok aşamadan geçiyor. En sonunda kararlarını bize bildiriyorlar. Biz de onlara 2 tesettür elbisesi hediye ediyoruz. Hazırlanan tesettür şöleninde ilk kez tesettür kıyafetlerini giyiyorlar. Biz de bu anlamlı tercihi altın taçla anlamlı kılalım istedik. Her birine elbise ve kitapları ile birlikte taçlarını da hediye ediyoruz. Ayrıca 3 gencimizi umreye gönderiyoruz.