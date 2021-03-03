Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen’de 29 milyonluk nüfusun yaklaşık 21 milyonu, gıda başta olmak üzere insanî yardıma muhtaç durumda. Ülkede artan yoksulluk ve açlığın insani felakete dönüşmesinden endişe ediliyor.

Yemen’in tüm bölgelerinde yardım faaliyetleri yürüten İHH, 2020 yılı boyunca Sana, Hadramevt, Marib, Cevf, Taiz, Emane, Hudeyde, İbb, Beyda, Dhamar, Mehra , Şebwe, Rada’a, Amran, Şebwe, Mahvit, Lahic, Dali, Reyme, Mukella ve Aden bölgelerinde yardım çalışmaları yürüttü. Birleşmiş Milletler Küresel İnsani Yardıma Genel Bakış Raporu’na göre 2020 yılında Yemen’de yaşanan şiddetli çatışmalar, insani krizin boyutlarını derinleştiriyor.

Yemen’in farklı şehirlerinde beslenme alanında projeler yürüten İHH, ilk etapta 49 bin 35 adet gıda kumanyası dağıttı. Bu gıda paketlerinden yaklaşık 246 bin kişi faydalandı. Bununla birlikte bölge halkı ekmek ve temiz suya ulaşmada ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntıları gidermek için projeler başlatan İHH, 3 milyon 373 bin adet ekmek ve 14 milyon litre su ve bin 120 adet hazır yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca farklı bölgelerde 7 bin 191 küçükbaş, 35 büyükbaş ve 307 adak kurbanı kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere et dağıtımı gerçekleştirildi.

Yemen'de devam eden iç çatışmalardan dolayı 410 bini geçen yıl olmak üzere 2015'ten bu yana toplam 3,65 milyon kişinin yerinden edildi. İç çatışmalarda evlerin yanı sıra 917 cami, 147 üniversite binası, 271 turistik tesis, 112 spor tesisi, 36 medya binası ve 2 bin 960 tarım arazisi zarar gördü. Birleşmiş Milletler’in yayınladığı Yemen raporunda ülkede binlerce insanın abluka, ekonominin çöküşü, hastalık ve yetersiz beslenme gibi nedenlerden dolayı yaşamını kaybetti. Bugün, toplam 30,5 milyonluk nüfusun 20,1 milyonu açlıkla karşı karşıya ve 14,4 milyon kişi de yaşamlarını sürdürmek veya kurtarmak için acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Bu kapsamda barınma konusunda da projeler yürüten İHH, 450 çadır, 350 su deposu, 12 bin 665 adet battaniye, 4 bin 25 adet mont, 2 bin 138 hijyen kiti, 662 mutfak malzemeleri, 787 adet yatak, 730 çocuğa oyuncak dağıtımı ve 61 bin Euro değerinde nakdi yardımı mağdur durumdaki ailelere ulaştırdı.