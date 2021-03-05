Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, açıklamasında, Myanmar'daki protestolara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ve çok sayıda protestocunun hayatını kaybetmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Myanmar'daki durumu Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla her gün müzakere ettiğini belirten Bakan Balakrishnan, "Ülkede normalleşme ve demokrasinin geri dönmesi için ASEAN'ın yapıcı rol oynaması gerekir." dedi.

Balakrishnan, güvenlik güçlerinin protestoculara şiddetine ilişkin, "Bir ülkenin ordusunun silahını kendi halkına doğrultması ulusal bir ayıptır." açıklamasında bulundu.

- Singapurlu firma Myanmar ile ticaretini askıya aldı

Öte yandan Singapurlu gayrimenkul geliştirme firması Emerging Towns & Cities Singapore (ETC), Myanmar ile ticaretini askıya aldığını açıkladı.

Firmadan yapılan açıklamada, Myanmar'daki bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı birimlerle varılan bir takım sözleşmelerin de gözden geçirileceği bildirildi.

Myanmar ile ortak inşaat projeleri bulunan Singapurlu firma, darbe karşıtı protestocuların cuntaya yaptırım çağrısı kapsamında, Myanmar ordusuna ait şirketlerle ticaretini durdurmasını istediği firmalar arasında yer alıyordu.

- Singapurlu vatandaşlara Myanmar'ı terk etme çağrısı

Singapur hükümeti, Myanmar'da yaşayan vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısı yaptı.

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Myanmar'da protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki gerilimden ötürü ülkeye yönelik seyahatlerin ertelenmesi tavsiyesi yapılırken, "Myanmar'da bulunan Singapurlular, hala imkan varken en kısa zamanda Myanmar'ı terk etmeyi düşünmelidir." ifadesi kullanıldı.

- Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.