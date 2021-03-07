Kalabalık toplantılar düzenleyen 84 yaşındaki Katolik liderin, toplantılarda maske takmayan tek kişi olduğu dikkat çekti. Papa’nın, herkes koronavirüs tedbirlerine riayet ederken maskesiz olması tepki çekti. Bazıları, “Onun ne ayrıcalığı var?” yorumunda bulundu. Irak’ta Hristiyan nüfus, 2003’te 1,5 milyon iken savaş ve çatışmalar sebebiyle 400.000’e düştü.
Tepki çekti! Herkes maskeli, bir tek Papa Franciscus maskesiz
07.03.2021 - 12:22 | Son Güncelleme: 07.03.2021 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’a tarihi ziyaret gerçekleştiren Papa Franciscus, maske takmama geleneğini burada da sürdürüyor.
Etiketler : papa,maske,tepki,
772805 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/772805.aspx
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