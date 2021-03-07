Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalabalık toplantılar düzenleyen 84 yaşındaki Katolik liderin, toplantılarda maske takmayan tek kişi olduğu dikkat çekti. Papa’nın, herkes koronavirüs tedbirlerine riayet ederken maskesiz olması tepki çekti. Bazıları, “Onun ne ayrıcalığı var?” yorumunda bulundu. Irak’ta Hristiyan nüfus, 2003’te 1,5 milyon iken savaş ve çatışmalar sebebiyle 400.000’e düştü.