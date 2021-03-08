Goma Emniyet Müdürü Moses Osakono, yerel basına yaptığı açıklamada, bölgedeki Apam Nehri'nde yüzmeye giden 20 çocuğun suda kaybolduğunu belirtti. Osakono, olayın ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 8 çocuğun cesedine ulaşıldığını ifade etti. Kayıp 12 çocuğu arama çalışmalarının sürdürüldüğünü dile getiren Osakono, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.
Gana'da yüzmeye giden 20 çocuktan 8'i boğuldu, 12'si kayboldu
08.03.2021 - 21:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batı Afrika ülkesi Gana'nın Gomoa bölgesinde, yüzmeye giden çocuklardan 8'inin boğulduğu, 12 çocuğun ise kaybolduğu bildirildi.
Etiketler : gana,haberler,çocuk,boğuldu,
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