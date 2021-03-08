Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Goma Emniyet Müdürü Moses Osakono, yerel basına yaptığı açıklamada, bölgedeki Apam Nehri'nde yüzmeye giden 20 çocuğun suda kaybolduğunu belirtti. Osakono, olayın ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 8 çocuğun cesedine ulaşıldığını ifade etti. Kayıp 12 çocuğu arama çalışmalarının sürdürüldüğünü dile getiren Osakono, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.