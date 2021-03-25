Netanyahu'nun rakibi Yair Lapid liderliğindeki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi ise ikinci olarak 17 milletvekili çıkardı. Sandık çıkış anketlerinde yüzde 3,25'lik seçim barajının altında kalacağı öngörülen Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi (RAM) 5 milletvekiliyle Meclis’e girmeyi başardı. RAM’ın barajı aşmasıyla Netanyahu öncülüğündeki muhtemel bir koalisyona destek vermesi beklenen sağ bloktaki partilerin toplam milletvekili sayısı 59'a düşmüş gözüküyor. Bu da Netanyahu’ya destek vermesi beklenen sağ partilerin 120 sandalyeden oluşan Meclis’te koalisyon hükûmetini kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamayacağı anlamına geliyor. Netanyahu muhalifi blokta yer alan partilerin toplam milletvekili sayısı 61 olsa da bu partilerin de bir araya gelerek koalisyon hükûmeti kurması pek mümkün gözükmüyor.
Netanyahu'nun hesabı şaştı
25.03.2021 - 05:41 | Son Güncelleme: 25.03.2021 - 05:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail'de erken seçimde kullanılan oyların sayımı devam ederken, kesin olmayan sonuçlara göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi yarışı önde götürse de sandık çıkış anketlerine oranla milletvekili sayısı düşerek 30'a geriledi.
Etiketler : netanyahu,netanyahu seçim,
777201 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/777201.aspx
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