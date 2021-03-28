Kentte etkili olan fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle su seviyesi yükseldi, dereler taştı. Ulusal Hava Servisi Nashville'de sel uyarısı yaptı. Metropolitan Nashville Polis Departmanı, sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, sele kapılan araçlarda ve su seviyesinin yükselmesiyle evlerinden mahsur kalan 130 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
ABD'de 0fırtına ve sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü
28.03.2021 - 19:51 | Son Güncelleme: 28.03.2021 - 19:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde şiddetli fırtına ve sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : abd,Nashville,sel,fırtına,
778143 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/778143.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER