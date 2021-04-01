Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de Sınır Devriyesi tarafından yayınlanan termal kamera görüntüleri, mültecilerin yaşadığı dramı bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde, insan kaçakçılarının Meksika tarafından 3 ile 5 yaşındaki iki Ekvadorlu kız çocuğunu metrelerce yükseklikteki duvardan ABD tarafına attığı, daha sonra hızla kaçtıkları görüldü. El Paso Sınır Güvenliği Şefi Gloria I. Chavez yaptığı açıklamada, "Şu anda Meksika'daki ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve bu acımasız insan kaçakçılarını, yasalar çerçevesinde sonuna kadar cezalandırabilmek için tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.



Kız çocuklarının sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye, daha sonra geçici bekleme tesisine getirildikleri belirtildi.