ABD’de başkanlık döneminden önce Donald Trump’ın 5 sene korumalığını yapan ve 2012’de kovulan Kevin McKay, eski işverenine ağır eleştirilerde bulundu. Trump’ın, 2008’de çok sevdiği uluslararası golf sahası için İskoçya’ya gittiğinde isteği üzerine ona McDonald's restoranından 130 dolara 20 cheeseburger, kızartmalar ve 15 kola aldığını, müstakbel ABD başkanının bu parayı şimdiye kadar kendisine ödemediğini söyledi. Trump için “O sözünün eri değil” ifadesini kullanan McKay, bir keresinde Trump’ın herkesin içinde karısı Melania’ya bağırdığına şahit olduğunu söyledi. Trump’la çalışmanın çok zor olduğunu ifade eden McKay, bağırmaları ve aşağılamaları yüzünden sinirlerinin bozulduğunu, 23 senelik evliliğinin 2014’te bitmesinde Trump’la çalışmış olmasının büyük rolü olduğunu dile getirdi.
Eski koruması: Trump bana 130 dolar borçlu, ona aldığım hamburgerlerin parasını ödemedi
02.04.2021 - 13:11 | Son Güncelleme: 02.04.2021 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de başkanlık döneminden önce Donald Trump’ın 5 sene korumalığını yapan ve 2012’de kovulan Kevin McKay, eski işverenine ağır eleştirilerde bulundu.
Etiketler : abd,donald trump,
779310 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/779310.aspx
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