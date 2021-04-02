Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de başkanlık döneminden önce Donald Trump’ın 5 sene korumalığını yapan ve 2012’de kovulan Kevin McKay, eski işverenine ağır eleştirilerde bulundu. Trump’ın, 2008’de çok sevdiği uluslararası golf sahası için İskoçya’ya gittiğinde isteği üzerine ona McDonald's restoranından 130 dolara 20 cheeseburger, kızartmalar ve 15 kola aldığını, müstakbel ABD başkanının bu parayı şimdiye kadar kendisine ödemediğini söyledi. Trump için “O sözünün eri değil” ifadesini kullanan McKay, bir keresinde Trump’ın herkesin içinde karısı Melania’ya bağırdığına şahit olduğunu söyledi. Trump’la çalışmanın çok zor olduğunu ifade eden McKay, bağırmaları ve aşağılamaları yüzünden sinirlerinin bozulduğunu, 23 senelik evliliğinin 2014’te bitmesinde Trump’la çalışmış olmasının büyük rolü olduğunu dile getirdi.