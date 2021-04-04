Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sızdırılan bilgiler arasında Facebook CEO’su Mark Zuckerberg'in cep telefonu numarası, adresi, evliliğiyle ilgili bilgiler, doğum yeri ve kullanıcı numarası da var. Zuckerberg’le birlikte Facebook’u kuranlardan Chris Hughes ve Dustin Moskovitz’in de benzer bilgileri yayımlandı. Facebook sözcüsü, bilgilerin 2019’daki hack’lemeden ele geçirilenler olduğunu söyledi. Sözcü, “Bunlar 2019’da bildirilen eski bilgiler. Biz bunu zamanında fark ettik ve Ağustos 2019’da çözdük” dedi. Ele geçirilen bilgiler daha önce defalarca satılmış ve el değiştirmişti. Cumartesi günü bu bilgiler herkese parasız olarak sunuldu. Söz konusu bilgiler incelendiği zaman 533 milyon kişi arasında 20 milyon kişinin Türkiye'den olduğu görülüyor.