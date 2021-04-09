Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadramevt Valisi Ferac Salimeyn el-Bahseni, yayımladığı video mesajında, "Size Hadramevt ve tüm ülke için büyük öneme sahip Uluslararası Reyyan Havalimanı'nda uçuşların yeniden başlatıldığı müjdesini vermekten mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çabaları neticesinde havalimanının 6 yıl aradan sonra yeniden açıldığı bilgisini veren Bahseni, ilk olarak bugün 09.00'da Aden'den gelen bir uçağın havalimanına indiğini belirtti.

Uluslararası Reyyan Havalimanı, Yemen'de iç savaşa neden olan karışıklığın başladığı 2014'ten sonra terör örgütü El-Kaide'nin Nisan 2015'te Mukella kentini ve havalimanını ele geçirmesiyle kapatılmıştı.

Havalimanı, başkent Sana ve Aden'deki havalimanlarından sonra Yemen'deki en büyük üçüncü havalimanı olarak biliniyor.

Ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetine bağlı Mukella kentinde bulunan havalimanı, Hadramevt, Şebve, Sokotra ve El-Mehra gibi yeraltı kaynakları bakımından zengin vilayetler için "can damarı" niteliği taşıyor.

Arap koalisyon güçlerinin aktif ortağı Birleşik Arap Emirlikleri, 2016'dan bu yana Reyyan Havalimanı'nı karargah ve askeri üs olarak kullanıyordu. Abu Dabi yönetimi, Yemen hükümetinin daha önce havalimanının yeniden çalıştırılması yönünde verdiği talimatlara "güvenlik" gerekçesiyle karşı çıkmıştı.