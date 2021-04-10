Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Shaw, şimdi 10 aylık olan köpeğin sanki göz kalemi sürülmüş gibi duran uzun kirpiklerinin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Shaw, “Köpeğim ilgiye çok meraklı. Sokakta yürürken bakışları üzerine toplamak çok hoşuna gidiyor. Çoğu kişi, kirpiklerin sahte olduğunu düşünüyor ama kirpikleri gerçek” dedi.