Shaw, şimdi 10 aylık olan köpeğin sanki göz kalemi sürülmüş gibi duran uzun kirpiklerinin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Shaw, “Köpeğim ilgiye çok meraklı. Sokakta yürürken bakışları üzerine toplamak çok hoşuna gidiyor. Çoğu kişi, kirpiklerin sahte olduğunu düşünüyor ama kirpikleri gerçek” dedi.
Uzun kirpikli köpek meşhur oldu
10.04.2021 - 15:29 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin Essex şehrinde köpek yetiştiricisi Chloe Shaw (20), güzel gözleri ve uzun kirpiklerinden etkilenerek ağustos ayında 1.500 sterline (yaklaşık 17.000 TL) bir köpek yavrusu satın aldı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Uzun kirpikli köpek,
781506 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/781506.aspx
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